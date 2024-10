Calciomercato Reggina: le dichiarazioni del Ds Taibi su Menez e Obi

Un obiettivo dichiarato ed un calciatore che è sotto contratto per altri due anni e per il quale si stanno facendo una serie di valutazioni. Il Ds Taibi ha parlato a “Passione Amaranto” delle posizioni dell’ormai ex Chievo Obi e del francese Jeremy Menez:

Obi proibitivo, per Menez si deciderà con calma

“Con il procuratore di Obi ci ho parlato e continuo a parlarci. In questo momento il percorso è proibitivo, proveremo a continuare la discussione ma riteniamo le richieste del calciatore, assolutamente legittime, ma lontane da quelli che sono i nostri parametri. Ma non perchè non ci sia la disponibilità economica, semplicemente per una linea che abbiamo intrapreso riguardo l’ottimizzazione dei costi. Menez è un giocatore per la Reggina importantissimo che per una serie di motivi ha reso il dieci per cento delle sue potenzialità. E’ sotto contratto, integro, faremo con mister Aglietti attente valutazioni per capire se è il caso di insistere o ascoltare le richieste che stanno arrivando per lui. Non abbiamo fretta di decidere, il mercato è appena iniziato e poi c’è da sentire anche cosa vuole il ragazzo”.