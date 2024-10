Calciomercato Reggina: le richieste per Menez ci sono. La situazione

Le qualità di Jeremy Menez sono indiscutibili, come purtroppo anche il suo rendimento non proprio esaltante al primo anno con la maglia della Reggina. Il Ds Taibi ha provato a spiegarne le cause, dietro le quali sicuramente qualche problema fisico, prestazioni altalenanti, ma anche un rapporto non brillante con mister Baroni, tanto da far dichiarare al dirigente amaranto che nel caso in cui fosse rimasto l’allenatore toscano, Menez e probabilmente qualche altro avrebbe dovuto fare le valige. Ma non è da escludere che il francese possa salutare a prescindere, negli ultimi giorni ci sono stati una serie di sondaggi da più parti, soprattutto dall’estero, da capire quanto lo stesso calciatore le stia prendendo in considerazione.

La Reggina e Menez in piena valutazione

Di sicuro la Reggina ne sta valutando le possibilità, nonostante le dichiarazioni sempre di Taibi che ha parlato di ultima parola spettante a mister Aglietti dopo aver parlato proprio con Menez e carpito volontà ed intenzioni. Ma, ripetiamo, con un contratto in scadenza nel 2023 ed anche di una certa portata, la decisione ultima spetta proprio a Menez ed in questo momento è difficile capire quello che intenderà fare.