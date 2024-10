Calciomercato: la Reggina guarda ancora in casa Atalanta per un difensore e non solo

La Reggina è alla ricerca di due difensori, uno centrale di esperienza ed un terzino possibilmente giovane come alternativa a Lakicevic. Un pò come lo è stato nella seconda parte di stagione Enrico Delprato, oggi richiestissimo da diverse società. Ed è proprio su quella linea che il Ds Taibi intende proseguire, visti gli ottimi rapporti con l’Atalanta e con la stessa sta discutendo sulla possibilità di portare in amaranto Nadir Zortea, così come riporta Gazzetta del Sud.

Reggina, filo diretto con l’Atalanta

Due anni con la maglia della Cremonese con la quale ha totalizzato 52 presenze, quindi buona esperienza nonostante la giovane età, essendo del 1999 e conoscenza del campionato. La Reggina lo ha chiesto in prestito all’Atalanta e pare che vi siano buone possibilità che l’affare si concluda in maniera positiva. Potrebbe non essere l’unica trattativa tra gli orobici ed il ds Taibi.