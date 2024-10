Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Nicolas? Abbiamo capito che ha preso altri accordi’

Infastidito parecchio il Ds della Reggina Massimo Taibi nel momento in cui lo sentiamo al telefono chiedendo aggiornamenti sulla vicenda Nicolas.

“Nicolas ha preso altri accordi”

Già nei giorni scorsi i continui rinvii avevano fatto immaginare quale sarebbe stato l’epilogo riguardo la proposta di rinnovo formulata dalla società all’ormai ex portiere della Reggina e proprio per questo motivo la dirigenza aveva deciso di fissare un tempo massimo. Rabbia dettata dall’attesa e non certamente dall’impossibilità a trovare soluzioni alternative, anche perchè la vicenda che ha riguardato il tecnico Baroni, ha poi portato a risvolti inimmaginabili con la trattativa lampo che ha consentito di ingaggiare l’amatissimo Alfredo Aglietti, con il consenso totale della tifoseria. Stizzita come detto la risposta del Ds nel momento in cui si è chiesto di Nicolas: “Non siamo più intenzionati ad aspettarlo perchè abbiamo capito che ha preso accordi con altra società. Da domani cambieremo pagina e cercheremo un nuovo portiere“.