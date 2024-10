Calciomercato Reggina, Taibi-Sassuolo-Ricci: fissato il giorno dell’incontro e sarà decisivo

Oggi la firma dell'accordo tra la Reggina e l'Inter per Rivas e non solo

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi che questa per la Reggina sarebbe stata una settimana significativa. I discorsi più che avviati tra lunedi e martedi dal Ds Taibi con Inter, Fiorentina e Sassuolo, sono pronti a trasformarsi in pratiche di fatto concluse.

Attesa per la firma di Rivas

Oggi è il giorno del primo appuntamento, quello con l’Inter per chiudere il discorso Rivas. C’è accordo totale tra le due società, Rigoberto arriverà alla Reggina a titolo definitivo e non è escluso che il pagamento possa avvenire in maniera dilazionata. Aver lavorato con largo anticipo consapevoli che non si sarebbe potuto esercitare il diritto di riscatto, ha consentito alla Reggina di arrivare prima degli altri perchè è noto l’interesse sul calciatore soprattutto del Lecce di mister Baroni. Dall’Inter, insieme a Rivas, dovrebbe arrivare in prestito il giovane centrocampista Lorenzo Gavioli.

Ricci vicinissimo, giovedi giorno decisivo

E mentre nel pomeriggio di ieri Taibi ha incontrato ed ottenuto il si dalla Fiorentina per il rinnovo del prestito di Dalle Mura, seppur con la situazione in stand by dovuta all’ultima valutazione spettante al tecnico che arriverà sulla panchina viola, per domani è fissato l’incontro decisivo con il Sassuolo per l’esterno Federico Ricci. Operazione non semplice ma che ha avuto già il gradimento del calciatore, da risolvere la questione ingaggio con la società amaranto che chiederà il sostegno di quella neroverde. Tutto fatto, invece, per il giovane portiere Stefano Turati.