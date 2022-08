Il Ds Taibi su tutto il calciomercato della Reggina e la situazione Valzania

Una panoramica sul calciomercato insieme al Ds Massimo Taibi, dopo l'arrivo di Santander e l'attesa per gli ultimi colpi: "Sono arrivati sia Santander che Gori, sono giocatori che il mister voleva e che abbiamo preso. Montalto? In questo momento fanno tutti parte del progetto, già da venerdi tireremo le prime somme per capire chi può essere in esubero, ad oggi tutti coinvolti. Valzania è un giocatore che a noi piace, nel frattempo ci siamo assicurati Majer. La situazione riguardo il centrocampista grigiorosso non è semplice, si devono incastrare determinate combinazioni e bisogna essere d'accordo in tre, la Reggina, la Cremonese ed il calciatore. L'attaccante senegalese (Gassama)? Non so neppure chi sia, sarà bravo, mi scuso se non lo conosco, ma non lo abbiamo mai cercato. Liotti lo abbiamo sempre visto in un 4-4-2 o 3-5-2, comunque più difensivo ed ha fatto diversi gol. Ha grandi capacità di inseirmento ed anche in base a quello che si vorrà fare, il mister farà le sue valutazioni, sapendo che potrà utilizzarlo come fatto a Salerno anche da interno di centrocampo.