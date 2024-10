Calciomercato Reggina: ultimo giorno per terzino e centrocampista

Si chiude stasera alle ore 20,00. La Reggina è pronta ad ufficializzare alcune cessioni, mentre è stata già comunicata la rescissione con Marcucci. Ma non finirà qui questa sessione di mercato per la società amaranto. In giornata si attendono possibili novità riguardo almeno una entrata, forse due. Gli obiettivi sono stati dichiarati da tempo, ma il Ds Taibi ha fatto intendere che nel mirino non ci siano solamente quei calciatori che più volte sono venuti fuori dalle cronache di calciomercato. Dopo aver saputo dell’incedibilità di Bayeye, la Reggina si è concentrata su Bouah e non ha mai mollato la pista Ferrarini. Quest’ultimo è di proprietà della Fiorentina che ovviamente valuta la possibilità che due giocatori di sua proprietà debbano farsi concorrenza per lo stesso ruolo (Pierozzi). A centrocampo sappiamo di Hernani, il Ds sta insistendo per averlo con una trattativa che appare complicata anche se si proverà fino alla fine. La sensazione è che sia già pronta una alternativa, probabilmente un Under.

Leggi anche