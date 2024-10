Reggina-Palermo: prima giornata, vola la prevendita. Il dato aggiornato

In altra pagine del giornale a conclusione della mattinata, vi abbiamo fornito il dato relativo ai biglietti venduti in prevendita ed il numero era già parecchio interessante. E’ proseguita in maniera incessante nel pomeriggio ed il dato in chiusura della prima giornata si allinea a quello della partita scorsa con il Sudtirol. Dopo un solo giorno, quindi, sono circa 1800 i tagliandi acquistati dai tifosi amaranto che, ricordiamo, si aggiungono ai 4130 abbonati.

