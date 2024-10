Calciomercato ex Reggina: Toti Porcino pronto a tornare in Calabria

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con la maglia amaranto ha giocato un campionato e mezzo in serie C, realizzando in totale sei gol, due dei quali indimenticabili per i tifosi amaranto, avendoli messi a segno contro Messina e Catanzaro. Più volte si è parlato di un suo possibile ritorno alla Reggina ed invece dopo le ultime esperienze non proprio positive con la maglia del Livorno, sarebbe prossimo il passaggio al Catanzaro, così come scrivono i colleghi di tuttoC.com

Toti Porcino vicino al Catanzaro

“Nuovo innesto per il Catanzaro che sta per aggiudicarsi il terzino sinistro Antonio Porcino. L’operazione, stando infatti a quanto raccolto dalla nostra redazione (tuttoC), è in dirittura d’arrivo. Parti molto vicine, si attende la chiusura dell’accordo che porterà il calciatore del Livorno in terra calabrese.