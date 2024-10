Calciomercato Reggina: oggi tocca a Galabinov. Ci saranno uscite in attacco?

In altra pagina del nostro giornale abbiamo scritto delle richieste a microfoni aperti di mister Aglietti, immediatamente accontentato dalla società. Nel giro di qualche giorno il ds Taibi, con trattative ovviamente già avviate, ha chiuso per il giovane e promettente Tumminello e per l’esperto Galabinov.

Leggi anche

Galabinov pronto per Aglietti

Per il primo l’ufficializzazione è arrivata nella giornata di ieri, per il bulgaro sono previste nella giornata di oggi le visite mediche ed in serata il comunicato della Reggina. Il giocatore dovrebbe legarsi agli amaranto per le prossime tre stagioni. Due attaccanti che si aggiungono ad una batteria che anche numericamente ne contava solamente tre (Menez, Denis e Montalto) anche se a questo punto resta da capire quanto la società, di comune accordo con il tecnico, intenda confermare l’intero reparto offensivo, oppure è prevista nelle strategie qualche cessione. E’ noto l’interessamento da parte del Padova per Montalto, pur se dopo il primo approccio l’ingaggio del calciatore ha frenato la società veneta, come anche i richiami dall’estero per Menez, leggermente scemati in queste ultime settimane. Intanto si parte con la nuova stagione ed un reparto che adesso può ritenersi assolutamente all’altezza, nei tredici giorni restanti di mercato, vedremo cosa accadrà.