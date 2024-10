Calciomercato Reggina: ‘toccata e fuga’ per un Under

Un organico da completare, ma anche la necessità di sfoltirlo con alcune operazioni in uscita che si sta cercando di portare a termine. Alcune avviate, altre molto più complicate come quella riguardante l’attaccante Rosseti.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di Parodi, il difensore che lo scorso anno ha giocato una buona prima parte di stagione, mentre in quella conclusiva si è visto poco. Mister Pergolizzi è stato molto chiaro, dichiarando che il ragazzo non rientra nei suoi parametri di gioco e per questo che per lui va trovata una sistemazione.

In uscita anche il giovane Stefano Bombaci, l’esterno classe 2006 arrivato in questa sessione di calciomercato ma che evidentemente ha convinto poco il tecnico. Assente in occasione dell’ultimo test con il Melito, sarebbe già sul mercato e pronto a salutare la comitiva amaranto. Su di lui c’è il forte interesse della Puteolana.

Alle tre uscite dovrebbero corrispondere tre entrate. vedremo.