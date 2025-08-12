Calciomercato Reggina: attesa per l’Under. Quelli attualmente a disposizione di Trocini
L'ultimo tassello dovrebbe completare in maniera definitiva l'organico
12 Agosto 2025 - 10:08 | Redazione
Il calciomercato della Reggina, tranne improbabili sorprese dell’ultimo momento, si concluderà con l’acquisizione di un Under individuato come esterno destro basso a completare il reparto che oggi conta il solo Lanzillotta e si adatta Palumbo. Secondo quanto riferito dal DG Praticò e dal tecnico Trocini, l’operazione dovrebbe avvenire in questi giorni.
L’elenco degli Under attualmente a disposizione del mister:
PORTIERI: Lagonigro (2006), Druetto (2006), Boschi (2006)
DIFENSORI: Lanzillotta (2007), Distratto (2007), Girasole R. (2006), Fomete (2005)
CENTROCAMPISTI: Simonetta (2006), Chirico (2008)
ATTACCANTI: Palumbo (2005), Pellicanò (2006)