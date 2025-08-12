Reggina: prima fase della campagna abbonamenti. Il dato aggiornato
Ancora qualche giorno a disposizione per rinnovare la propria tessera
12 Agosto 2025 - 09:46 | Redazione
Prosegue a buon ritmo la prima fase della campagna abbonamenti della Reggina per il campionato di Serie D 2025-2026. La società amaranto ha comunicato che sono 1.394 le tessere rinnovate dai tifosi che hanno scelto di confermare il proprio posto allo stadio.
Questa fase iniziale, dedicata esclusivamente alla prelazione per i vecchi abbonati, resterà attiva fino a giovedì 14 agosto. Poi prenderà il via la vendita libera, aperta anche a chi non era abbonato nella scorsa stagione.
L’obiettivo del club è incrementare ulteriormente il numero di presenze allo stadio, puntando a superare i dati della passata stagione e a confermare il forte legame tra squadra e tifoseria. Ricordiamo che lo scorso anno nelle due fasi della campagna abbonamenti, la prima si è chiusa con 2239 più i 150 della seconda. Per questi ultimi non è possibile esercitare il diritto di prelazione.