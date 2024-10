Calciomercato Reggina: saltano i tre obiettivi. Ma ci sono le alternative

Ha pazientato, atteso e sperato che l’ultmi giorno si potessero modificare le posizioni delle società rispetto agli obiettivi da tempo dichiarati. La Reggina ha inseguito il difensore Tuia, ha ottenuto il gradimento del calciatore, non quello del responsabile dell’area tecnica Corvino che, venuto a conoscenza della trattativa, ha chiuso ogni possibilità di trasferimento, consapevole che il giocatore va comunque a scadenza a giugno. Muro totale anche della Spal nei confronti dell’attaccante La Mantia. Anche in questo caso non è stata la volontà del calciatore a prevalere, piuttosto la posizione del tecnico De Rossi che non intende privarsene e della società che avrebbe voluto quantomeno monetizzare. Salta anche l’arrivo di Nicolas Viola. Si parla di mancato accordo tra le parti, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Ed allora il Ds Taibi si è subito mosso con il piano alternativo. Si è puntato dritto sull’esperto Terranova per la difesa, mentre a centrocampo sempre più probabile l’arrivo di Radovanovic. In attacco si guarda al mercato estero. Oggi la situazione è questa, l’imprevedibilità del mercato potrebbe stravolgere gli scenari, ma ad oggi è improbabile.