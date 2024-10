Calciomercato: il reggino Alessandro Russo rimane in serie B

Una buona parte di stagione da titolare con l’Entella, con interessanti prestazioni, per il giovane portiere Alessandro Russo, giocatore di proprietà del Sassuolo, nonostante la retrocessione della squadra ligure . Il reggino all’inizio di questa sessione di calciomercato, era stato contattato anche dalla Reggina, ma dopo il primo approccio non c’è stato alcun seguito, tanto da spingere il Ds Taibi, pur rimanendo in casa Sassuolo, a virare sull’altro portiere giovane e promettente come Stefano Turati, diventato amaranto ed al fianco di Micai.

Il reggino Russo all’Alessandria

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, per Alessandro Russo, comunque la possibilità di rimanere in serie B, perchè si è fiondata su di lui l’Alessandria e non sarà l’unico del Sassuolo a vestire la maglia dei grigi: