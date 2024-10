Calciomercato Reggina: Gasparetto e Rolando ai saluti. Bloccatissime altre due operazioni

Intanto il ds Taibi conferma il ritorno di Vasic in Svezia. Era richiesto anche in serie C

Rossi e Garufo i nodi più complicati da sciogliere. Il primo ha rifiutato una serie di proposte, il secondo ha espresso il desiderio di volersi mettere in discussione con l’arrivo di Aglietti e quindi provare a convincerlo che potrà essere utile ancora alla Reggina. Peccato che la società ed il tecnico la pensino in maniera diversa, tant’è che per quelle che saranno le prossime convocazione, l’esterno siciliano non risulta tra i presenti.

Leggi anche

Gasparetto e Rolando ai saluti

Nel frattempo pare si sia sbloccata la situazione riguardante Gasparetto. Il difensore, dopo una iniziale resistenza, sta valutando la doppia opportunità che gli è stata proposta. Vis Pesaro prima società interessata e per il momento messa da parte per la volontà di avvicinarsi a casa e quella ad oggi più probabile che lo porterebbe al Legnago. Entro la fine di questa settimana potrebbero esserci delle novità. Così come per Rolando che sta per cedere alla interessante offerta del Catanzaro che vuole l’esterno a tutti i costi. Atteso il suo si che potrebbe arrivare a breve. Dal Ds Taibi la conferma del ritorno in Svezia di Vasic.