Calciomercato: il reggino Favasuli nuovo acquisto del Bari

Un mancino di corsa e qualità. Lo scorso anno in prestito alla Ternana dalla Fiorentina, società con la quale ha effettuato la trafila nel settore giovanile, prima del grande salto in cadetteria. E probabilmente sarà stato anche in quel doppio confronto valevole per la permanenza in cadetteria che i biancorossi hanno avuto modo di apprezzare le qualità del giovane reggino classe 2004, in forza allora ai rossoverdi. Costantino Favasuli è il primo acquisto del Bari e arriva in prestito dai viola con la formula del prestito con diritto di riscatto e poi il contro riscatto che la Fiorentina potrà esercitare. Il forte centrocampista è pronto per una nuova avventura, ancora in serie B.