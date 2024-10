Calciomercato, Rubin: ‘Il rigore? Non potevo dire di no. Adesso torno alla Reggina’

Con l’Alessandria ha conquistato la seconda promozione consecutiva dopo quella con la Reggina, siglando il rigore decisivo che ha consegnato ai piemontesi la serie b dopo 46 anni. Intervistato da trivenetogoal.it, Matteo Rubin ha parlato di quest’ultima gioia ma anche di futuro:

“Avrò fatto dieci km di riscaldamento e gli ultimi due minuti il mister mi ha chiesto se me la sentissi di entrare per battere l’ultimo rigore, io non potevo dirgli di no e sono entrato. E’ stata dura: potevo entrare nella gloria o andare sotto terra perchè era tutto nelle mie mani e posso dire che sono stato anche fortunato”.