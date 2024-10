Calciomercato Reggina: Taibi, incontro per Ricci con il Sassuolo. Il resoconto

Trattativa sbloccata. Tempi e modalità per il prestito dell'esterno

Questa mattina scrivevamo di un incontro che si sarebbe dovuto tenere tra il Ds Taibi ed il Sassuolo. Nel mirino l giovane portiere Alessandro Russo e soprattutto l’esterno Federico Ricci.

Il ds Taibi ha incontrato il Sassuolo

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, l’incontro sarebbe stato positivo: “Nella tarda mattinata c’è stato un incontro tra Reggina e Sassuolo per sbloccare l’operazione Federico Ricci. Il tema da affrontare riguardava soprattutto l’ingaggio oneroso che lega l’attaccante esterno al club emiliano fino al prossimo giugno. Ma ci sono stati concreti passi in avanti e nel giro di pochi giorni, entro metà della prossima settimana, si può arrivare alla definitiva quadratura. Ricci ha accettato con entusiasmo il trasferimento in Calabria, sarà la seconda volta dopo la proficua esperienza con il Crotone”.