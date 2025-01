Calciomercato serie D: nuova squadra per il reggino Fabio Ceravolo

Nuova esperienza per l'attaccante, dopo la parentesi al Pro Palazzolo

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina e con la maglia amaranto ha fatto il suo esordio in serie A. 19 le reti messe a segno con la squadra della sua città tra massima serie e cadetteria, poi tantissime altre esperienze in tutte le categorie e tanti gol. L’annata più prolifica quella 2016-17 con il Benevento nella quale mette a segno 20 realizzazioni e ottiene con i sanniti la promozione in serie A.

In serie C ha indossato le maglie del Padova prima e del Fiorenzuola dopo, squadra con la quale ha conosciuto l’amarezza della retrocessione. Ha iniziato questa stagione con il Pro Palazzolo, 14 presenze e 5 reti in serie D e dopo qualche mese la rescissione. Rimane tra i dilettanti tornando al Fiorenzuola.