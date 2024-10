Calciomercato serie D: alla Gioiese arriva dal Torino un giovane portiere

Si muove qualcosa in casa Gioiese, compagine relegata all’ultimo posto della classifica e da tempo in campo con tantissimi giovani. Un girone di ritorno che la squadra però spera di giocarsi in maniera diversa ed è per questo che la società ha iniziato a muoversi nel tentativo di dare maggiore forza all’organico. La rincorsa sarà una impresa quasi impossibile, ma comunque è giusto provarci. Così sul fronte mercato arriva in prestito dal Torino il portiere Diego Lando, classe 2005, all’inizio della stagione al Budoni.