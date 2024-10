Calciomercato: il Siracusa non si ferma più. Preso un centrocampista dalla C

Al momento, tra le squadre che hanno maggiormente movimentato il calciomercato, certamente può essere inserito il Siracusa. I siciliani dopo la disputa di un grandissimo campionato nella passata stagione e aver trovato davanti una corazzata come il Trapani, ci riproveranno con forza, ambizioni e investimenti importanti. Dopo il rinnovo di contratto all’attaccante Maggio, il Siracusa si è assicurato le prestazioni del bomber ex Nuova Igea Longo e quelle dell’esperto difensore Baldan. Ultimo colpo del DS Mignemi in ordine di tempo è quello messo a segno con l’arrivo di un forte centrocampista Candiano, calciatore che ha già vinto la serie D e che in C lo scorso anno è stato praticamente quasi sempre presente segnando anche quattro reti:

“Il Siracusa, comunica di aver acquistato il diritto alle prestazioni sportive di Maiko Candiano. Centrocampista classe 1992, nella passata stagione Candiano ha segnato 4 gol in 36 presenze nel Girone B di Serie C con la maglia del Sestri Levante, club con il quale l’anno prima ha vinto il campionato di Serie D“.