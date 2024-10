Calciomercato: dopo Situm, al Cosenza un altro giocatore della Reggina

Il ritorno sulla panchina della Reggina di Mimmo Toscano, aveva fatto pensare ad una possibile conferma per Daniele Liotti, esterno sinistro che nel corso di questa stagione ha trovato pochissimo spazio in squadra. Ed invece il calciatore dovrebbe essere tra coloro che a gennaio lasceranno la maglia amaranto e secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, potrebbe raggiungere l’ex compagno Situm al Cosenza:

“Daniele Liotti quasi sicuramente lascerà la Reggina a gennaio. L’esterno sinistro ha diverse proposte, ma è in stato avanzato la trattativa con il Cosenza e l’affare può andare in porto già nei prossimi giorni. Ulteriore conferma che a gennaio il Cosenza cercherà acquisti importanti per la salvezza”.