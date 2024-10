Calciomercato: da Ferrara la notizia che riguarda Missiroli e la Reggina

Si aprono nuovi spiragli per il ritorno in amaranto. E quell'indizio....

“Un contatto avuto tanti mesi addietro e nulla più, perchè Simone Missiroli ha un contratto con la Spal, vuole giocare in serie A e soprattutto rimanere al nord“. Queste le ultime dichiarazioni del Ds amaranto Taibi interpellato sul possibile ritorno del centrocampista alla Reggina. Una versione che non ha mai convinto del tutto e che è sembrata soprattutto strategica, conoscendo poi il direttore sportivo… Adesso, ipotizzare quanto sia possibile riportare in amaranto Simone Missiroli è difficile, ma gli interessamenti della società in FIGC per capire se nonostante il cambio di matricola potranno essere riconosciuti i giocatori bandiera, può essere un indizio. Intanto dal sito Lanuovaferrara, nell’analisi dei reparti sui quali la Spal dovrà intervenire, arrivati al centrocampo scrivono:

“Rientra Viviani ma non pare davvero possa fare al caso. Tra Frosinone e Livorno ha giocato poco e niente. Però sarà dura piazzarlo. Missiroli non ha brillato quest’anno, gli piacerebbe tornare alla Reggina. Ma se non trova acquirenti rimarrà. Molto più facile, invece, la conferma di Valdifiori“.