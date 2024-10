Calciomercato, Taibi: ‘Puntare sugli ex Reggina? E’ un mio obiettivo, ma…’

Come ogni finestra di calciomercato, spuntano i nomi degli ex e di quei calciatori cresciuti al S. Agata

Da anni si parla sempre di possibili ritorni, di sogni che spesso appartengono ai tifosi per quel legame con alcuni calciatori che hanno segnato momenti significativi della storia amaranto, ma anche giocatori cresciuti nel settore giovanile della Reggina, poi diventati grandi protagonisti altrove. E nella costruzione delle squadre, il Ds Taibi ha spesso sottolineato come il primo aspetto sul quale ci si sofferma maggiormente è quello umano, la trasmissione di alcuni concetti come il senso di appartenenza e la voglia di battersi per una maglia e proprio di recente, dopo gli addii di Baroni e Nicolas il direttore aveva dichiarato: “Quando senti Reggina devi correre, chi ci pensa troppo non fa per noi“. Come in ogni sessione del mercato estivo, tornano alla ribalta i soliti nomi, quelli di calciatori che hanno trascorsi con la maglia amaranto oppure i cosiddetti “figli del S. Agata”. Sull’argomento il Ds ha risposto così:

Leggi anche

“Punto sul senso di appartenenza, ma..”

“Calciatori che hanno già giocato nella Reggina o cresciuti nel settore giovanile amaranto, incarnano certamente quello che è il nostro spirito ed il nostro pensiero sul senso di appartenenza e di attaccamento alla maglia. Allo stesso tempo coloro che in questo momento mi vengono in mente, per quello che riguarda gli ingaggi che hanno con le loro squadre, per la Reggina sono inavvicinabili. Ma attenzione, tutto può succedere e confermo che la mia idea è quella di portare dentro elementi con determinate caratteristiche, la scelta di Alfredo Aglietti per la panchina ne è un esempio”.