Calciomercato: la Ternana vuole costruire un attacco di altissimo livello

Dopo aver stracciato ogni record lo scorso anno e quindi conquistato la serie B, la Ternana non vuole recitare il ruolo di comparsa in serie B. Il suo presidente Bandecchi è ambizioso ed ha anche disponibilità per effettuare operazioni di una certa rilevanza. Soprattutto nel reparto offensivo si punta davvero in alto. Preso Simone Mazzocchi (98), lo scorso anno alla Reggiana e autore di 7 reti, secondo quando scrive alfredopedulla.com altri due grandi colpi sarebbero pronti:

Vicino Pettinari, si punta anche su Donnarumma