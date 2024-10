Calciomercato TMW: i dieci colpi attesi in questa settimana. C’è anche la Reggina

E’ scivolata via la prima settimana di calciomercato senza particolari sussulti. Tanti nomi, molti dialoghi avviati, ma poche le trattative concluse a conferma di quelle che sono le abitudini di ogni sessione di mercato invernale. Anche attorno alla Reggina tante le voci e soprattutto per portiere ed attaccante un elenco lungo di calciatori che potrebbero interessare. Secondo i colleghi di TMW, questi i possibili 1o colpi della settimana.

I possibili colpi della settimana

Tommy Maistrello – dal Renate al Cittadella: per il duttile attaccante è in arrivo il salto di categoria nei prossimi giorni. Il calciatore non è stato infatti convocato dal club lombardo per l’ultima partita, segno che il suo trasferimento in Veneto è imminente e potrebbe arrivare già nei primi giorni di questa settimana.

Luca Fiordilino – Dal Venezia alla SPAL: il club estense dovrebbe chiudere nelle prossime ore il lungo inseguimento al centrocampista arancioneroverde che dovrà sostituire Esposito partito per lo Spezia. Al giocatore due anni e mezzo di contratto con opzione per un’altra stagione.

Mato Jajalo – Dall’Udinese al Venezia: si appresta a scendere di categoria il regista croato che in bianconero era finito ai margini delle rotazioni. Il Venezia lo ha scelto come uomo d’ordine ed esperienza per il proprio centrocampo in vista della rincorsa verso la salvezza.

Gabriel Lunetta – Dal Rijeka al SudTirol: si appresta a fare ritorno in Italia il duttile centrocampista offensivo classe ‘96 e ripartire da quel club in cui giocò già per sei mesi nel 2019. La trattativa con il club croato procede spedita e presto arriverà la fumata bianca.

Stefano Moreo – Dal Brescia al Pisa: Trattativa nata in estate, poi tramontata e tornata alla luce in questa prima settimana di mercato. Non sarà facile per i toscani strappare il centravanti alle Rondinelle, che hanno già rifiutato alcune offerte per lui, ma la volontà del calciatore di giocare per la promozione potrebbe essere decisiva. Pisa in vantaggio, ma occhio anche alla Reggina e in seconda battuta al Parma.

Luca Strizzolo– Dal Perugia al Modena: nella giornata di oggi è prevista la stretta degli emiliani per il duttile attaccante in uscita dal club umbro. Un rinforzo di qualità ed esperienza per Tesser in vista della corsa salvezza.

Ionut Radu – Dalla Cremonese alla Reggina: l’estremo difensore rumeno è alla ricerca di un posto da titolare e per questo starebbe valutando di scendere di categoria per unirsi alla squadra calabrese seconda in classifica. Gli amaranto del resto sono alla caccia di un portiere affidabile e per questo hanno sondato anche gli esperti Sirigu e Nicolas.

Sofiane Bidaoui – Dall’Ascoli alla SPAL: in uscita da tempo, ovvero dal cambio di modulo adottato da Bucchi, l’ala marocchina è alla ricerca di un club che possa metterlo al centro del progetto e dargli maggior minutaggio. Il club estense potrebbe essere quello giusto con la trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Paulo Azzi – Dal Modena a Cagliari o Palermo: l’esterno mancino in questa stagione non ha brillato come nella passata, ma vanta ancora ammiratori importanti. Il Palermo sembrava a un passo dall’acquisto del brasiliano, ma nelle ultime ore c’è stato il forte inserimento del Cagliari che potrebbe spuntarla. Comunque vada l’addio al Modena è certo.

Frank Tsadjout – Dalla Cremonese all’Ascoli: si potrebbe presto concretizzare il ritorno del centravanti in bianconero. Il club marchigiano lo avrebbe già voluto tenere in estate, ma le sirene della Serie A furono più forti, ma ora l’ex Milan potrebbe decidere di tornare a giocare con continuità e farlo in una piazza conosciuta e in una squadra a cui manca un giocatore con le sue caratteristiche.