Calciomercato: altri due acquisti per il Trapani. I granata continuano a pescare dal Gela

“Il Trapani mette a segno un importante innesto per il reparto arretrato e accoglie in granata Louis Démoléon! Difensore centrale di esperienza internazionale, con oltre 180 presenze ufficiali tra Serie C e Serie D, Louis arriva a Trapani per mettere al servizio della squadra tutta la sua solidità, la sua personalità e la sua leadership.

Nazionale del Madagascar, forte fisicamente, dominante nel gioco aereo e affidabile in marcatura, Démoléon rappresenta un profilo di assoluto spessore per il progetto granata“. Ultima stagione all’Acireale.

Il centrocampo granata si arricchisce anche di un calciatore di assoluto valore. Parliamo di Dario Maltese, ultima stagione al Gela.

“Oltre 340 presenze ufficiali in carriera, più di 240 gare tra i professionisti, esperienze in Serie B e Serie C, promozioni conquistate da protagonista e una leadership riconosciuta in ogni piazza in cui ha giocato.

Centrocampista di qualità, equilibrio e personalità, arriva in granata dopo una carriera costruita con sacrificio, continuità e spirito vincente. Un giocatore capace di dettare i tempi della manovra, guidare i compagni e mettere la propria esperienza al servizio della squadra“.

Con Maltese sono quattro i calciatori che il Trapani ha prelevato dal Gela.