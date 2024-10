Calciomercato Trapani: il presidente Antonini annuncia notizie clamorose

Un punto di vantaggio sul Siracusa ma anche una partita in meno avendo già effettuato il turno di riposo. Il Trapani comanda la classifica ed intende farlo anche alla fine di una sfida che si preannuncia infuocata per il valore delle due compagini, la posta in palio e per le dichiarazioni in passato del presidente Antonini nei confronti del collega Pippo Caffo. E a proposito di dichiarazioni, hanno fatto parecchio rumore quelle rilasciate dal numero uno del club trapanese a Radio Cuore Trapani, in merito al calciomercato: “Stiamo cercando l’attaccante. Abbiamo iniziato le trattative con tanti giocatori, ma in settimana o alla fine del mercato avremo delle notizie clamorose su un paio di giocatori che abbiamo comprato per l’anno prossimo”.