Calciomercato: Trapani scatenato, il presidente Antonini vuole comprare ancora

La vittoria sulla Vibonese, la sconfitta del Siracusa, quattro punti di vantaggio e una partita in meno rispetto a chi insegue, non bastano al Trapani che intende intervenire ancora sul mercato per dare ulteriore forza a un organico già fortissimo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com si punta ad un forte centrocampista:

Il Trapani su Vacca J.

“Trapani ancora una volta scatenato sul mercato. La società siciliana del Presidente Valerio Antonini non vuole fermarsi e sta cercando un ulteriore innesto a centrocampo.

L’obiettivo primario sarebbe diventato Antonio Junior Vacca. L’ex Benevento ha risolto da poco il contratto con il Foggia. Il classe 1990 starebbe valutando se continuare la propria carriera da giocatore o cimentarsi in quella di allenatore. Nell’ultimo periodo stava affiancando i vari allenatori che si sono susseguiti nel club pugliese come supporto tecnico. Non sarà facile convincere il giocatore ma i contatti già avvenuti in estate tra le parti potrebbero facilitare la trattativa“.