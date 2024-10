Calciomercato: Trapani senza limiti, arriva un centrocampista di grande livello

Il Trapani vuole a tutti i costi la promozione in serie C e per raggiungerla il presidente Valerio Antonini è disposto a qualsiasi tipo di investimento. Nonostante il primato in classifica ed un vantaggio incrementato proprio la scorsa domenica, in questa finestra di calciomercato è intenzionato a prendere altri calciatori. Secondo quanto riportato dai colleghi di trapanigranata.it, la società sarebbe vicinissima al talentuoso centrocampista Antonio Junior Vacca, agli inizi della sua carriera, ritenuto una grande promessa del calcio italiano, giocatore di straordinaria tecnica individuale e per molti addetti ai lavori un calciatore che avrebbe potuto fare una carriera decisamente più brillante. Ha cambiato molte maglie, indossando quelle di Benevento, Catanzaro, Reggiana, Foggia, Parma, Casertana, Venezia ed ancora Foggia.

Leggi anche

L’arrivo al Trapani

“Antonio Junior Vacca può essere presto un nuovo giocatore del Trapani. Un’operazione che può essere conclusa dalla società granata in breve tempo ed essere già disponibile anche per la partita di domenica contro la Gioiese.

Si tratta di un centrocampista dal passato importante, con oltre 300 presenze tra i professionisti. Attualmente veste la maglia del Foggia, nel campionato di serie C. Il giocatore, però, si potrebbe subito aggregare al Trapani, nonostante la finestra di mercato attualmente chiusa per i calciatori professionisti.

Vacca, infatti, non gioca una partita ufficiale dallo scorso 13 novembre. In caso di svincolo dalla formazione pugliese, può essere tesserato dal Trapani dopo un mese ed un giorno dall’ultima partita disputata. Ecco quindi che la trattativa fra Trapani e Vacca può ricevere uno sprint nelle prossime ore”.