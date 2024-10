Calciomercato Trapani: un omonimo del presidente per difendere la porta

Continua ad essere attivo sul mercato il Trapani ed in attesa di un nuovo grande colpo (si punta all’attaccante del Picerno Murano, capocannoniere del girone C della serie C), chiude una operazione riguardante il portiere, per la sostituzione di Tartaro. I colleghi di trapanigranata scrivono: “Si chiama Giulio Antonini il portiere scelto dal Trapani per sostituire il partente Clemente Tartaro. Si tratta di un giovane guardiapali, di origini messicane, nato nel 2004, proveniente dal Giugliano in serie C. Il giocatore ha già raggiunto Trapani ed è attesa l’ufficialità dal club“.

