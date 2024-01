Serie D: inizia il girone di ritorno. Si riparte da questa classifica

Al vertice sembra lotta a due ma la Vibonese non vuole mollare. Per la LFA Reggio due riposi in tre gare

Voglia di ricominciare dopo la sosta natalizia. Vedremo se il Trapani riuscirà a proseguire quella che fino ad oggi è una vera e propria marcia inarrestabile. Dietro non molla il Siracusa che sul finale del mercato dicembrino si è assicurato il forte ed esperto attaccante Sarao. Interventi decisi in entrata anche per la Vibonese che, seppur staccata di sette punti dalla vetta, vuole comunque crederci, anche perchè il campo ha dimostrato che può giocarsela con tutti. Sarà riposo per la LFA Reggio Calabria, collocata al quarto posto della classifica. La squadra di Trocini si fermerà per due volte nel giro di tre gare, ma spera comunque di poter mantenere l’attuale posizione all’interno della griglia play off. Il 7 gennaio in campo con il derby tra il San Luca, in crescita ed il Locri.

Il programma delle gare

Acireale – Igea Virtus

Città di Sant’Agata – Castrovillari

Gioiese – Vibonese

Licata – Akragas

Portici – Real Casalnuovo

Ragusa – Trapani

San Luca – Locri

Siracusa – Canicattì

Riposano: LFA Reggio Calabria – Sancataldese

La classifica

Trapani 47

Siracusa 43

Vibonese 40

LFA Reggio Calabria 32

Real Casalnuovo 29

Licata 26

Città di S. Agata 26

Ragusa 25

Acireale 24

Akragas 21

Sancataldese 20

Canicattì 18

Portici 18

Nuova Igea 17

Locri 15

San Luca (-1) 11

Castrovillari (-1) 8

Gioiese 4