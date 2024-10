Calciomercato: il Trapani ufficializza uno dei due acquisti annunciati dal presidente

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Nicolàs Cesàr Rizzo. Argentino, classe 1993, è un trequartista. Rizzo comincia la sua carriera con la maglia del Nueva Chicago, formazione di Buenos Aires, con cui gioca in prima e seconda divisione. Nella stagione 2017/2018 passa al Guillermo Brown, totalizzando 11 presenze e 2 gol. L’anno successivo (2018/2019) l’arrivo in Italia in Serie C con il Siracusa. Qui colleziona 18 presenze e una rete. Nel 2019/2020 passa all’Acireale, in serie D. La stagione 2020/21 è quella della promozione dalla D alla C con il Taranto; successo che ripete nell’anno a seguire con il Giugliano dove gioca anche tra i professionisti siglando 5 reti.

Arriva da svincolato dopo che ha iniziato il campionato con il Lamezia Terme.

Le dichiarazioni di Rizzo

“Sono molto felice di essere qui», dichiara Rizzo. «Non appena ho saputo dell’interesse del Trapani mi ha fatto subito molto piacere perché è una piazza importante e molto ambiziosa. Sono stato già in questo stadio da avversario ed è stato molto bello. C’è un pubblico molto caloroso. Le mie caratteristiche? Sono un trequartista mancino ma posso giocare anche da attaccante. Sono carico e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra e del presidente“.

fonte: trapanicalcio.com