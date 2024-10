Calciomercato: c’è chi dice no al Trapani… il presidente Caffo

Il Trapani vuole prendere tutto quello che è possibile nonostante l’organico sia già fortissimo ed una classifica che ne conferma la bontà. Già detto del giovane centrocampista Bova ormai ex Locri e dell’espertissimo Vacca, secondo quanto riferito da Gazzetta del Sud, il presidente Valerio Antonini avrebbe bussato alla porta della Vibonese per l’esterno Convitto, ma al momento si sarebbe registrata la resistenza della società rossoblu: “L’offerta al presidente Pippo Caffo è stata già presentata ma al momento è arrivato un secco no. Il patron rossoblu ha capito che il Trapani ha paura di questa Vibonese e, allo stesso tempo, sa che vendere Convitto sarebbe un grande segnale di debolezza con le ripercussioni negative sull’intero ambiente proprio adesso che l’entusiasmo è tornato“.

