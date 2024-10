Calciomercato: anche la Viterbese su due giocatori della Reggina

Se vinci in maniera schiacciante un campionato, è normale che tante società siano interessate ai tuoi calciatori. E nell’organico della Reggina, ce ne sono diversi ai quali il Ds Taibi ha già comunicato di non rientrare più nei programmi futuri. Ma tra la necessità di ridurre il numero degli Over e le attenzioni di altre squadra, c’è la volontà del singolo calciatore. Intanto per l’ambizione di volersi confrontare in un campionato come quello di serie B e poi per una situazione contrattuale che da altre parti difficilmente riescono a garantire.

Secondo quanto scrivono i colleghi di tuttoC.com, anche la Viterbese ha messo nel mirino due calciatori amaranto. Si tratta del difensore Blondett e del centrocampista Lorenzo Paolucci. Su quest’ultimo si parla anche di un possibile ritorno al Monopoli.