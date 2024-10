Reggina: si ricomincia al S. Agata. Presente anche il presidente Gallo

Si ricomincia. Un inizio diverso da tutti gli altri, perchè diversi sono stati i mesi che hanno preceduto questo giorno. Per la serie A e la serie B c’è stato un ritorno all’attività, come anche per le compagini di serie C impegnate tra play off e play out. La Reggina, che ha ottenuto la promozione diretta da prima in classifica, l’ultimo giorno all’interno del rettangolo di gioco è quello dell’otto marzo in trasferta contro il Picerno, poi il lungo stop.

Giocatori, staff tecnico e medico si ritroveranno al centro sportivo S. Agata. Sarà diverso anche il primo giorno, perchè a precedere i test atletici, ci saranno tamponi e test sierologici, mentre da domani si da il via al pre-ritiro. Più volte è stato ribadito il programma con la squadra che si fermerà a Reggio Calabria fino al prossimo 31 luglio, qualche giorno di riposo e poi la partenza per il ritiro ufficiale. Negli ultimi giorni si è parlato di Sila.

Intanto sono arrivati in città il presidente Luca Gallo, l’AD Scipioni e nella giornata di oggi si attende anche il DS Taibi. Il Ds sarà impegnato in un gran lavoro di sfoltimento dell’organico. Compito per nulla semplice.