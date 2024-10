Calcio: Inzaghi non torna alla Salernitana. La società ha scelto la soluzione interna

Un campionato tutto da dimenticare per la Salernitana che si avvia a concludere una delle stagioni più deludenti della sua storia recente. Ultimo posto in classifica e retrocessione molto vicina, cambi tecnici a ripetizione e pronto a sedersi sulla panchina dei granata il quarto allenatore. La scelta non è caduta su Pippo Inzaghi secondo quelle che erano le ipotesi più probabili, la società ha pescato nel suo settore giovanile, così come riferisce l’ansa:

“Sarà Stefano Colantuono a raccogliere l’eredità di Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana. Nonostante manchino ancora le ufficialità (sia la comunicazione dell’esonero che quella del nuovo tecnico sono attese per domani), la società campana ha sciolto le riserve, promuovendo in panchina l’attuale responsabile del settore giovanile granata.

Per Colantuono sarà la terza esperienza con il cavalluccio marino sul petto.

È pronto a rescindere il suo contratto, invece, Pippo Inzaghi che aveva un accordo fino a giugno 2024 con la Salernitana. Il club granata, infatti, aveva pensato a lui per il dopo Liverani ma Super Pippo chiedeva garanzie contrattuali e progettuali che hanno spinto la Salernitana a puntare sulla soluzione interna“.