Calendario AIPD 2019: un legame indissolubile con la Tonno Callipo Volley

Atmosfera magica ieri sera al PalaValentia. Un momento splendido che si crea ogni qualvolta si ha la possibilità di stare insieme a delle persone meravigliose come i ragazzi down, e le loro famiglie, dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Vibo Valentia. L’edizione del calendario 2019 è la numero dodici, ma è sempre come fosse la prima volta per le forti emozioni che si provano. Volti felici, sguardi sorridenti e gioiosi sono stati la rappresentazione più forte e pregnante di una serata vissuta a pochi giorni dal Natale.

Canti, balli, intrattenimento musicale e la proiezione del video backstage del Calendario AIPD 2019 sono stati tra gli ingredienti principali di un momento di festa e di condivisione. Il Presidente Pippo Callipo, la sua

famiglia, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (giocatori e staff tecnico-medico) sono sempre vicini e solidali alle tematiche che hanno un forte impatto e una sensibile ricaduta sulla vita di questi ragazzi che affrontano la quotidianità con grande forza d’animo e con irrefrenabile spirito di volontà. Loro amano i nostri atleti, quegli omoni in giallo e rosso che per loro non sono altro che degli idoli, dei campioni.

Ed averli a contatto per la realizzazione delle foto è una sensazione indescrivibile. Foto non posate, che raccontano storie di vita vissuta come lo è stato nella trattazione delle precedenti edizioni. Quest’anno il tema centrale del Calendario AIPD è stato quello di rievocare, attraverso le foto, alcuni dei film più celebri del cinema italiano.

Tutto ciò grazie alla poliedricità e alla creatività del team che da anni promuove e realizza il Calendario: dal presidente dell’AIPD Pino Bagnato, a Silvio Casati, fino ad arrivare alla Fotomoderna Grillo (Armando, Vincenzo e Franco) di Vibo Valentia. La serata ha avuto da subito il suo clou con la proiezione del video backstage con immagini inedite girate durante la realizzazione del calendario. Sono seguiti i saluti delle autorità istituzionali presenti: il sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa, il Questore della città capoluogo, Andrea Grassi, il dirigente scolastico dell’Istituto “Morelli-Colao” Raffaele Suppa, la delegata provinciale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Elisabetta Carioti e il presidente dell’AIPD Vibo Valentia, Pino Bagnato, insieme al simpaticissimo ed affabile figlio Lorenzo.

Quest’anno, inoltre, alla presentazione del Calendario AIPD 2019 ha partecipato anche la U.S. Vibonese Calcio, rappresentata da alcuni calciatori e dal direttore sportivo Simone Lo Schiavo. Altro momento significativo è stato quello in cui i ragazzi down si sono cimentati nei balli coordinati magistralmente dal team dell’Alamana Dance di Sant’Onofrio (VV). E poi ancora, spazio alla musica con il duo acustico composto da Filippo Polito e Mimmo Schipilliti. E per finire, l’immancabile karaoke, guidato dal duo Vincenzo&Miriam Comito con i ragazzi down scatenati insieme ai nostri atleti che hanno anche ballato un brano “lento” insieme ai ragazzi down e alla tifose della “Fossa Giallorossa” Insomma, una serata all’insegna del divertimento e della gioia di vivere che da ancora più valore e forza al connubio creatosi nel tempo tra Tonno Callipo Volley e AIPD Vibo Valentia.

Filippo Maria Callipo (figlio del presidente Pippo Callipo): “Anche quest’anno è stata una bellissima serata, siamo arrivati alla dodicesima edizione, ma ogni volta è un’emozione nuova. E’ bello vedere i giocatori che trovano questa armonia con i ragazzi down e si vedono proprio i visi che sono felici, sia dei giocatori che dei ragazzi e questa è la cosa che conta di più. Come dice sempre mio padre bisogna aiutare il territorio. Da sempre è il suo motto e noi come Tonno Callipo Volley cerchiamo di fare il possibile”.