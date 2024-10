Reggio, Avr pubblica il calendario ottobre 2020 per la raccolta rifiuti

Si avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, per il mese di ottobre 2020, per le utenze domestiche del territorio comunale.

Variazione raccolta vetro

Dal mese di ottobre, vi sarà una variazione nel giorno di raccolta del vetro, si passerà dal martedì al giovedì per le zone di PINETA ZERBI – TREMULINI – EREMO (VETRO T) e del CENTRO STORICO (Vetro CS).

I calendari ed il Covid

I calendari contengono anche le disposizioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sul Nuovo coronavirus, SI PRECISA, infatti, CHE CHI NON È RISULTATO POSITIVO DEVE CONTINUARE A DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI. SOLO CHI È POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, NON DEVE DIFFERENZIARE PIÙ I RIFIUTI, al riguardo, deve utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti, (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta INDIFFERENZIATA, indossando guanti monouso e chiudendo bene i sacchetti. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo è necessario lavarsi le mani.

Disposizioni

Si rammenta inoltre che l’accesso al Centro Comunale di Raccolta di Condera, continuerà, anche dal mese di ottobre, ad essere regolamentato secondo le seguenti disposizioni:

Durante l’attesa è necessario restare in auto ed evitare di creare assembramenti all’esterno del CCR. Prima dell’accesso al CCR verrà controllata la temperatura corporea. Accedere solo quando si è autorizzati dall’operatore addetto. Accedere un utente alla volta. Per l’accesso è OBBLIGATORIO L’USO DI MASCHERINA E GUANTI. Ai fini del conferimento è richiesto Codice fiscale e/o Partita IVA. Conferimento a TARGHE ALTERNE: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: N° PARI Martedì – Giovedì – Sabato: N° DISPARI. ORARIO DI APERTURA: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00. Non è consentito conferire rifiuti INDIFFERENZIATI e rifiuti SPECIALI (rifiuti derivanti da attività produttive di industrie e aziende) diversi da quelli assimilati agli urbani. Al momento non è possibile conferire rifiuto ORGANICO.

LE SOPRA ELENCATE REGOLE SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE. OGNI EVENTUALE VIOLAZIONE SARÀ DENUNCIATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

Gli avvisi saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android).

Si ringrazia per la collaborazione.

Maggiori informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.