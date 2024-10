Il calendario scolastico 2020/2021 della Regione Calabria

Il 24 settembre si torna fra i banchi. Ecco il calendario per l'a.s. 2020/2021

Il Presidente della Regione Calabria On. Avv. Jole Santelli con Decreto n. 106 dell’11 Agosto 2020 ha stabilito il Calendario scolastico regionale – anno scolastico 2020/2021-.

Nel territorio regionale della Calabria per l’anno scolastico 2020/2021 l’inizio delle lezioni decorre dal giorno 24 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

La data di inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 decorre dal 1° settembre 2020.

Nel territorio regionale, il termine delle lezioni è fissato per il giorno 12 giugno 2021, quello delle attività educative per la scuola dell’infanzia è fissato per il giorno 30 giugno 2021.

Il calendario delle festività

Ed ecco il Calendario delle festività in Calabria, non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni.

Calendario nazionale:

tutte le domeniche;

1 novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;

25 dicembre , festa di Natale;

26 dicembre, festa di Santo Stefano;

1 gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1 maggio, Festa del Lavoro;

2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica;

festa del Santo Patrono;

Calendario regionale:

il 2 novembre 2020 – Commemorazione dei defunti;

il 7 dicembre 2020 – Chiusura Pre Festiva;

dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 – Festività natalizie;

dall’1 aprile al 6 aprile 2021- Vacanze Pasquali.

Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle Istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione all’Ente Locale, alla Regione e all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.