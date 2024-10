Spettacoli per bambini: il calendario degli eventi al teatro Primo di Villa San Giovanni

Burattini, clownerie, uno spettacolo in inglese e tanto altro ancora. Scopri la stagione dedicata ai bambini del teatro villese

È indispensabile che i bambini si avvicinino al teatro, imparino a viverlo, ad amarlo e ad apprezzarlo in tutte le sue forme. La stagione del Teatro Primo confida sulla magia che sanno creare burattini, clownerie e contiene persino uno spettacolo in inglese e in italiano.

Il calendario della stagione per bambini al Teatro Primo

Domenica 6 novembre ore 18.15

OTELLO E LO STREGONE

Spettacolo di burattini

Di e con Steve Cable

Burattini di Antonella Caldarella

Prod. La Casa di Creta

Domenica 4 dicembre ore 18.15

IL CIRCO DI PONGO

Di e con Giulio Votta

Domenica 18 dicembre ore 18.15

IL RACCONTO DI NATALE DI ZAMPALESTA

Di e con Angelo Gallo

Burattini e scene Angelo Gallo

Prod. Teatro della Maruca

Domenica 29 gennaio ore 18.15

HELLO!

Spettacolo in inglese e italiano

Progetto e regia Antonella Caldarella

Con Andrea Cable e Maria Riela

Prod. La Casa di Creta

Domenica 12 febbraio ore 18.15

BABBUCCIA E IL POLLO VOLANTE

Spettacolo di clownerie

Con Valentina Nibid

Regia Leris Colombaioni

Domenica 12 marzo ore 18.15

ALI

Uno spettacolo clown

Di e con Sara Gagliarducci

Maggiori informazioni

Per assistere agli spettacoli della rassegna del Teatro Primo di via Delle Filande n. 29 di Villa San Giovanni è obbligatoria la prenotazione. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati 20 minuti prima l’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione (al n. 347.6973297, anche whatsapp).

Il costo del biglietto è 8 euro.