Cambiata la location del concerto di Raf a Reggio Calabria

Il concerto del noto cantautore italiano Raf, in programma per martedì 12 settembre, cambia location.

L’atteso evento inserito nel programma delle Festività Mariane 2017 non si terrà più a Piazza Indipendenza come da precedente programma, ma a Piazza del Popolo alle ore 21:30, così come era stato fatto per il concerto tenutosi nella giornata di ieri, sabato 9 settembre per Fabrizio Moro.

Lo spostamento, concordato con la Prefettura di Reggio Calabria e con gli organismi preposti al controllo della sicurezza e dell’ordine pubblico, si rende necessario al fine di garantire una più efficace gestione dei flussi di pubblico attesi per lo spettacolo musicale.

A seguire, il tradizionale spettacolo pirotecnico si terrà intorno a mezzanotte, sul Lungomare Falcomatà.