Alla Camera dei deputati un mazzo di rose per Jole Santelli

Un simbolo in memoria della Presidente della Regione Calabria prematuramente scomparsa 2 settimane fa

A due settimane dalla prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria, alla Camera dei deputati è stato portato in dono un mazzo di rose rosse. Un simbolo in memoria di Jole Santelli che, fra quei banchi, ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita.

In un post su Facebook, Renato Brunetta ha scritto:

“Queste rose sono per te. Jole ci mancherai”.

Una cosa simile era avvenuta all’indomani della sua morte al tavolo della conferenza Stato-Regioni. In quella seduta, Bonaccia aveva voluto omaggiare la Presidente con una rosa bianca.

Nonostante il trascorrere dei giorni, in tutta Italia proseguono le dimostrazioni di affetto per Jole Santelli, infatti diverse Regioni l’hanno ricordata durante le riunioni del Consiglio regionale, dalle Marche passando per la Toscana e l’Emilia Romagna.