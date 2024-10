Camigliatello Silano: il primo mercato coperto calabrese di Campagna Amica

Sarà inaugurato domani venerdì 28 aprile alle ore 18.00 a Camigliatello Silano (CS) il primo mercato coperto calabrese di Campagna Amica “Falcone”. Una novità assoluta per la Calabria, che conferma il successo dei mercati contadini della Coldiretti, che giorno per giorno irrobustiscono la propria rete di vendita diretta. I cittadini consumatori che si recheranno nella nota località montana situata nella Sila Grande all’interno del Parco Nazionale della Sila potranno fare la spesa a kilometro zero direttamente dai produttori accentuando il salto di qualità chiesto sempre di più dai consumatori che da autentici gastronauti vanno alla ricerca di prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio 100% calabresi, di stagione , selezionati con cura, sempre freschi controllati e garantiti. Questa – riferisce Coldiretti – è una tendenza ormai confermata da numerose statistiche . “La serietà e la costanza dei nostri prodotti – spiega Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – ha conquistato la fiducia dei calabresi e degli italiani e la Fondazione Campagna amica adotta un sistema rigoroso ed equo, con l’obiettivo di rendere distinguibile agli occhi e al gusto del consumatore le produzioni Made in Italy , con la garanzia che il prodotto acquistato è agricolo e proviene dalla rete di Campagna Amica. Il valore aggiunto – prosegue – oltre alla varietà e qualità delle produzioni è rappresentato dalla garanzia dell’origine e dal rapporto diretto che si instaura tra produttore e consumatore. Il mercato coperto di Camigliatello Silano sarà un fiore all’occhiello che sarà via via valorizzato con iniziative culturali, sportive e didattiche. All’inaugurazione del mercato parteciperanno numerosi rappresentanti delle Istituzioni.