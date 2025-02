Cammino giubilare diocesano, il cardinale De Donatis a Reggio

Il 14 febbraio il cardinale Angelo De Donatis sarà a Reggio Calabria per un incontro giubilare di preghiera e riflessione sulla speranza

La diocesi di Reggio Calabria-Bova prosegue il proprio cammino giubilare, accogliendo il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore della Santa Sede, per una giornata di preghiera e riflessione in occasione dell’Anno Santo della Speranza. L’evento, in programma il 14 febbraio, segue la recente visita del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e anticipa un’altra tappa significativa del Giubileo 2025.

Gli appuntamenti della giornata

La visita del cardinale De Donatis inizierà alle 9.30 presso il Seminario arcivescovile Pio XI, dove guiderà il ritiro del clero, offrendo una riflessione sul Giubileo e confrontandosi con i presenti.

Nel pomeriggio, alle 18, presso la Basilica Cattedrale, il porporato incontrerà l’intera comunità diocesana per una meditazione sul tema:

“La speranza come motore di cambiamento della vita e come decisione per una vita rinnovata dall’accoglienza della Grazia”.

Durante la riflessione, verranno approfonditi i temi di pellegrinaggio, giustizia e misericordia, come spiegato dall’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone, che invita l’intera comunità a partecipare.

“Insieme ai presbiteri, tutti i componenti del Popolo santo di Dio sono chiamati a questo momento di fede e confronto”.

Per consentire una maggiore partecipazione, nelle singole comunità parrocchiali saranno sospese le Messe vespertine.

Verso il Giubileo 2025: prossimi appuntamenti

L’incontro con il cardinale De Donatis rappresenta un’importante occasione di preghiera e approfondimento spirituale. Il cammino giubilare della diocesi continuerà con un altro evento di grande rilievo: il 25 marzo la comunità accoglierà il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e originario della Calabria, recentemente creato cardinale da papa Francesco.

Un altro appuntamento fondamentale per il percorso di crescita spirituale e comunitaria che la Chiesa reggina sta vivendo in questo Anno Santo.