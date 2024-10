Quaranta studenti reggini alle semifinali dei Campionati di Giochi Matematici della Bocconi

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici“ organizzati dall’Università Bocconi di Milano, sono delle gare matematiche per cui non è necessaria la conoscenza di alcun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate.

Occorre, invece, una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa comprendere quanto un problema apparentemente difficile, possa in realtà essere più semplice del previsto.

La semifinale si è svolta sabato 16 marzo, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta “ di Reggio Calabria.

I 1500 concorrenti della sede reggina, designata per la gara dall’Università milanese, hanno dovuto risolvere 10 quesiti in 90 minuti ( per la categoria C1 ) e 120 minuti per le altre categorie, sfidandosi in una competizione che fornirà ai primi classificati ( circa il 10% dei partecipanti ) l’accesso alla finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi, l’ 11 maggio 2019) e alla finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2019.

La squadra del Convitto Nazionale formata da 40 allievi capitanati dalla Professoressa Caterina Maria Ielo con tanta “ Logica, intuizione e fantasia “, ha disputato la gara con grande impegno e tanta serietà.

Gli allievi, per la Categoria C1 : Fontana Federica, Luppino Annamaria, Mirarchi Gabriele, Pizzi Ugo, Plutino Ilaria, Romeo Martina ( classe 1^ B ), De Lorenzo Ferdinando , Sorrenti Umberto, Vargas Giorgia ( classe 1^ D ), Anamiati Cristina , De Luca Bruno, Gasparini Domenico, Marino Maria Stella, Melchionna Michele, Modafferi Giulia, Morabito Azzurra, Porcino Sofia, Taverriti Giulia ( Classe 1 ^ E ), Crupi Maria Rita, Sciotto Alessia, Scordo Massimo, Tripodi Francesca ( classe 2^ A ) , Baccillieri Luca, Cuzzucoli Angelica, Gattuso Andrea, Martino Demtrio, Praticò Antonella, Vazzana Gloria ( classe 2^ B ) , Attinà Ludovica , Laganà Chiara ( Classe 2 ^ E ).

Per la Categoria C2 : Baccillieri Marco, Geraci Matteo, Molina Vincenzo , Scopelliti Irene ( classe 3 ^ C ) , De Vita Mario, Tripodo Alessandro ( Classe 3^ D ), Marino Veronica ( 1^ A L.C.O. ) .

Per la Categoria L1 : Crea Martina , Tripodo Martina ( 4^ D ).

Palpabile l’emozione di tutti i genitori che , assieme Professoressa Ielo, hanno accolto i propri figli dopo l’espletamento della prova.

Il primo ad uscire, Michele Melchionna , il quale con un grande sorriso ha esternato la propria soddisfazione circa la prova sostenuta.

Ed ora… in attesa dei risultati, incrociamo le dita per i nostri meravigliosi ragazzi con cui ci complimentiamo perché con serietà, dedizione e tanta passione, non hanno esitato a mettersi in gioco.

