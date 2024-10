Il Convitto Nazionale “Campanella” aderisce al Progetto Icaro 19

Le classi 5^B del Liceo Classico Europeo e 5^ E del Liceo Classico d’Ordinamento hanno aderito al Progetto Icaro 19 promosso e sostenuto dal Dirigente Scolastico Dottoressa Francesca Arena e coordinato dalle Professoresse Leda Lanucara e Caterina Maria Ielo.

Il Progetto Icaro 19, realizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, il Miur e l’Università la Sapienza di Roma, propone un intervento volto a realizzare un percorso formativo capace di consentire una focalizzazione sul tema della regolazione delle emozioni durante la guida.

Il focus, sulla “disregolazione emotiva“, che, nello specifico, consiste nella non consapevolezza, nella non comprensione e nella non accettazione delle proprie emozioni.

Nei giorni 5 e 8 c.m., la Polizia Stradale, nella persona della Dirigente Dottoressa Maria Grazia Milli e dei suoi collaboratori, il Sovrintendente capo Mario Santarfiero ed il vice Sovrintendente Giancarlo Martino, ha tenuto nel nostro Istituto due incontri con gli studenti.

Sono stati somministrati: questionari pre e post intervento per alunni e insegnanti, scheda “Be the next Icaro”, video ed estratti di film sulle emozioni alla guida, video con incidenti live e ricostruzioni inerenti il tema proposto, esercizi e schede . Sono stati presentati, inoltre, degli spunti di riflessione per evidenziare come la disregolazione emotiva sia spesso legata a comportamenti disfunzionali e pericolosi messi in atto.

Gli studenti hanno partecipato attivamente e con entusiasmo all’iniziativa, il cui scopo è stato quello di renderli consapevoli delle distrazioni che possono più frequentemente causare incidenti stradali.

L’obiettivo è stato soprattutto quello di far emergere quelle distrazioni (legate agli aspetti emotivi ) alla guida che spesso, non sono considerate come determinanti degli incidenti.

Dunque il Progetto Icaro 19 si è proposto di sensibilizzare i discenti alla consapevolezza, all’autoregolamentazione, all’ empatia, attraverso cui ogni individuo confronta le proprie esperienze personali con quelle degli altri.

Il Convitto Nazionale si pregia di aver avuto l’opportunità di partecipare a questa iniziativa che ha offerto spunti per la formazione umana e civica dei suoi ragazzi.