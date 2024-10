Campionati Nazionali Atletica Leggera Aics. Due reggini a difesa dei titoli

Iscrizioni con numeri da record al 54° Campionato Nazionale di Atletica Leggera Aics “Memorial Pietro Mennea”, che vede per il terzo anno di seguito la ASD SPORTING CLUB, impegnata a difendere i 4 Titoli Nazionali, conquistati rispettivamente dagli sprinter Reggini Alessandro Vitale (Cadetto del 2004) e Monica Vitale (Esordiente B del 2010) , seguiti come sempre dal padre Prof.Tecnico Fidal Marco Vitale.

La manifestazione si terrà, come di consueto, nell’ambito del grande evento multi sport di fine estate, “Verde Azzurro”, dal 6 all’8 settembre prossimi a Cervia (Ra). L’edizione 2019 del campionato nazionale è indetto e organizzato dal dipartimento sport della direzione nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, la commissione tecnica nazionale di Atletica Leggera e con l’approvazione della FIDAL.

La manifestazione si svolgerà sulla bellissima Pista di Atletica Leggera del Centro Sportivo ” Liberazione” – Via Caduti per la Libertà – di Cervia Pinarella( Ra)

Un grosso in bocca al lupo ai due Atleti Reggini che rappresenteranno l’Atletica Calabrese nell’importante trasferta di Cervia al Campionato Nazionale Aics 2019.