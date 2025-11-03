Campionati Regionali Karate: ancora un oro per Giovanni Tramontana

Si sono svolti i Campionati Regionali di Karate, organizzati dal Comitato Regionale Karate, affiliati alla Federazione FIJLKAM, nel palazzetto denominato Palaborsellino nella città di Vibo Valentia, ai quali sono intervenute tutte società provenienti dalla Regione, con oltre 100 atleti iscritti, sia femminili che maschili, gareggiando tra loro, nelle discipline del Kata e del Kumite.

L’atleta reggino, Giovanni Tramontana, appena sedicenne (compiuti ad agosto), è passato di categoria (la categoria Juniores raggruppa i ragazzi dai 16 ai 17 anni) e quindi, presentandosi nella categoria Kumite juniores – 76 Kg, molto numerosa ed agguerrita. Giovanni, essendo stato campione regionale nel 2024, era considerato l’atleta da battere, e per questo si è molto preparto per quest’evento presso la palestra Karate Catona di Reggio Calabria, guidato e seguito, come sempre, dal Maestro Giuseppe La Fauci. La competizione è stata dura, a volte anche fisica, ma ha affrontato vari combattimenti, con lucidità e tenacia, confrontandosi con gli altri contendenti, vincendo e superando brillantemente ogni avversario senza subire neanche un punto in tutta la competizione. Nella finale ha dovuto affrontare un atleta di Crotone, molto ostico ma alla fine, per niente intimorito, e seguendo sempre i buoni suggerimenti del suo Maestro, ha conquistato meritatamente la medaglia d’oro di categoria, confermandosi Campione Regionale di categoria, e strappando così il pass per i Campionati Italiani, che si terranno a Roma a fine novembre. Va anche precisato che il Maestro La Fauci, nella stessa giornata, ha portato un’altra atleta reggina, Hajar Khald, che si è confrontata nella categoria Kumite -74 kg, portando a Reggio ed alla palestra Karate Catona, un altro oro regionale.

In bocca al lupo ad entrambi ai Campionati Italiani!